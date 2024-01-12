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США із союзниками завдали ударів по позиціях хуситів в Ємені

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П'ятниця, 12 січня 2024, 07:02

У ніч з 11 на 12 січня США координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Удари завдавалися, щоб обмежити здатність хуситів атакувати на американські і міжнародні судна в Червоному морі.

Удари союзників були спрямовані на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.

Президент США Джо Байден в опублікованій пресслужбою Білого дому заяву підтвердив факт завдання ударів по позиціях хуситів в Ємені.

"Сьогодні за моєю вказівкою збройні сили США разом з Великою Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів успішно завдали ударів по низці об'єктів в Ємені, які використовувалися повстанцями-хуситами для загрози свободі судноплавства на одному з найбільш важливих водних шляхів світу", – зазначив Байден.

За його словами, ці удари стали прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, у тому числі із застосуванням протикорабельних балістичних ракет.

Байден додав, що й надалі без вагань вживатиме відповідних заходів, якщо це буде необхідно.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім розглядає можливість завдання ударів по позиціях хуситів саме в Ємені, незважаючи на ризик регіональної ескалації.

У вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену. 

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства. 

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