США із союзниками завдали ударів по позиціях хуситів в Ємені

У ніч з 11 на 12 січня США координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Удари завдавалися, щоб обмежити здатність хуситів атакувати на американські і міжнародні судна в Червоному морі.

Удари союзників були спрямовані на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx