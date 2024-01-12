США із союзниками завдали ударів по позиціях хуситів в Ємені

У ніч з 11 на 12 січня США координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Удари завдавалися, щоб обмежити здатність хуситів атакувати на американські і міжнародні судна в Червоному морі.

Удари союзників були спрямовані на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

Президент США Джо Байден в опублікованій пресслужбою Білого дому заяву підтвердив факт завдання ударів по позиціях хуситів в Ємені.

"Сьогодні за моєю вказівкою збройні сили США разом з Великою Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів успішно завдали ударів по низці об'єктів в Ємені, які використовувалися повстанцями-хуситами для загрози свободі судноплавства на одному з найбільш важливих водних шляхів світу", – зазначив Байден.

За його словами, ці удари стали прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, у тому числі із застосуванням протикорабельних балістичних ракет.

Байден додав, що й надалі без вагань вживатиме відповідних заходів, якщо це буде необхідно.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім розглядає можливість завдання ударів по позиціях хуситів саме в Ємені, незважаючи на ризик регіональної ескалації.

У вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства.