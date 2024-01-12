В Британии рассказали о своей роли в операции против хуситов в Йемене

Королевские военно-воздушные силы Великобритании нанесли удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании.

Как отметили в ведомстве, четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам поддерживаемой Ираном группировки в Йемене, один из них использовался для запуска разведывательных и ударных дронов.

Другим объектом, по которому нанесли удар британские самолеты, был аэродром в городе Эббс. Он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем.

"Несколько ключевых целей на аэродроме были идентифицированы и по ним был нанесен удар нашими самолетами", – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, детальные результаты ударов еще оцениваются, но первые признаки указывают на то, что "способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана".

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства.