РФ пригрозила болісними заходами у відповідь на конфіскацію її активів на Заході

Росія вживе "болісних заходів" у відповідь у разі конфіскації російських активів країнами Заходу.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Заходи у відповідь буде вжито, і буде вжито такі заходи, що їх помітять, відчують, вони будуть болючими для тих, хто розв'язує черговий виток торговельно-економічної та фінансової війни", – сказала Захарова.

Коментуючи інформацію, що з'явилася в західних ЗМІ, про те, що США підтримують конфіскацію російських активів на суму понад 300 млрд доларів, вона зазначила, що "немає нічого нового в принциповому ставленні Вашингтона до подібних речей".

За словами офіційної представниці МЗС РФ, Сполучені Штати намагаються переконати країни Євросоюзу "першими здійснити нелегітимні дії" щодо конфіскації російських активів, щоб Європейський Союз "взяв на себе всі неминучі негативні економічні, юридичні та моральні наслідки такого кроку".

"Вилучення наших суверенних резервів загрожує згубними наслідками для фінансової та інвестиційної сфери в тих державах, які всупереч попередженням розсудливих експертів підуть на подібний крок. Російська сторона не зацікавлена в такому розвитку ситуації, але готова до будь-яких варіантів, зокрема таких, що передбачають адекватні відповіді на будь-які недружні дії", – додала Захарова.

Адміністрація президента Джо Байдена підтримала законопроєкт, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про прогрес у питанні конфіскації російських активів на користь України й висловив сподівання, що протягом 2024 року вдасться схвалити єдині правові рамки для цього.

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