РФ пригрозила болезненными мерами в ответ на конфискацию ее активов на Западе

Россия примет "болезненные ответные меры" в случае конфискации российских активов странами Запада.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Ответные меры будут приняты, и будут приняты такие меры, что их заметят, почувствуют, они будут болезненными для тех, кто развязывает очередной виток торгово-экономической и финансовой войны", – сказала Захарова.

Комментируя появившуюся в западных СМИ информацию о том, что США поддерживают конфискацию российских активов на сумму более 300 млрд долларов, она отметила, что "нет ничего нового в принципиальном отношении Вашингтона к подобным вещам".

По словам официального представителя МИД РФ, Соединенные Штаты пытаются убедить страны Евросоюза "первыми осуществить нелегитимные действия" по конфискации российских активов, чтобы Европейский Союз "взял на себя все неизбежные негативные экономические, юридические и моральные последствия такого шага".

"Изъятие наших суверенных резервов грозит пагубными последствиями для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг. Российская сторона не заинтересована в таком развитии ситуации, но готова к любым вариантам, в том числе предусматривающим адекватные ответы на любые недружественные действия", – добавила Захарова.

Администрация президента Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины и выразил надежду, что в течение 2024 года удастся принять единые правовые рамки для этого.

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