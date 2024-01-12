Грузія придбає у Польщі зенітно-ракетні комплекси

Міністерство оборони Грузії підписало з польською компанією MESKO S.A. угоду про закупівлю зенітно-ракетного комплексу.

Як пише "Європейська правда", про це інформує грузинський Перший канал з посиланням на заяву відомства.

"Підписали угоду про закупівлю зенітно-ракетного комплексу польського виробництва. Цей документ підготовили в межах програми розвитку Сил оборони Грузії", – йдеться в повідомленні.

Сторони підписали угоду на зустрічі заступника міністра оборони Грузії Георгія Хаїндрави з представниками польської компанії, де вони обговорили плани співпраці.

Як зазначає відомство, на зустрічі йшла мова про важливість впровадження в Грузії сучасних озброєнь стандарту НАТО, що має сприяти зміцненню обороноздатності країни.

Раніше повідомляли, що переважна більшість грузинів вважають, що найбільшою політичною загрозою для їхньої держави є Росія.

Перед цим спецслужби Грузії заявили, що влада країни розробила детальний план на випадок початку ядерної війни в регіоні.

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