Грузія придбає у Польщі зенітно-ракетні комплекси
Міністерство оборони Грузії підписало з польською компанією MESKO S.A. угоду про закупівлю зенітно-ракетного комплексу.
Як пише "Європейська правда", про це інформує грузинський Перший канал з посиланням на заяву відомства.
"Підписали угоду про закупівлю зенітно-ракетного комплексу польського виробництва. Цей документ підготовили в межах програми розвитку Сил оборони Грузії", – йдеться в повідомленні.
Сторони підписали угоду на зустрічі заступника міністра оборони Грузії Георгія Хаїндрави з представниками польської компанії, де вони обговорили плани співпраці.
Як зазначає відомство, на зустрічі йшла мова про важливість впровадження в Грузії сучасних озброєнь стандарту НАТО, що має сприяти зміцненню обороноздатності країни.
Раніше повідомляли, що переважна більшість грузинів вважають, що найбільшою політичною загрозою для їхньої держави є Росія.
Перед цим спецслужби Грузії заявили, що влада країни розробила детальний план на випадок початку ядерної війни в регіоні.
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