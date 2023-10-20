Спецслужби Грузії заявляють, що влада країни розробила детальний план на випадок початку ядерної війни в регіоні.

Про це сказав глава Служби держбезпеки країни Григол Лілуашвілі, якого цитує портал "Грузия Online".

"Наявні виклики не виключають застосування ядерної зброї. Я не маю на увазі нашу країну, я маю на увазі регіон загалом", – зазначив глава відомства.

За його словами, розроблений план передбачає сценарії дій для кожного відомства Грузії.

Зокрема, МОЗ "уже склало список медикаментів", які буде розподілено серед населення, а також прописало алгоритм швидкої медичної допомоги постраждалим людям.

"На щастя чи на жаль, ми отримали величезний досвід подібної роботи під час нещодавньої пандемії COVID-19", – зазначив Лілуашвілі.

Водночас він визнав, що частина бомбосховищ може виявитися непридатною для використання. У зв'язку з наявною загрозою Грузія, на думку Лілуашвілі, має проводити "помірковану, прагматичну політику як усередині країни, так і за кордоном".

Як відомо, Росія регулярно вдається до погроз щодо застосування ядерної зброї.

Зокрема, російська Держдума нещодавно завершила ухвалення законопроєкту про відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань, що змінить правову позицію Москви щодо можливості їхнього проведення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.

Розвідка й лідери західних держав загалом вважають малоймовірною можливість застосування ядерної зброї з боку РФ.