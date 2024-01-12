Грузия приобретет у Польши зенитно-ракетные комплексы

Министерство обороны Грузии подписало с польской компанией MESKO S.A. соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует грузинский Первый канал со ссылкой на заявление ведомства.

"Подписали соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов польского производства. Этот документ подготовили в рамках программы развития Сил обороны Грузии", – говорится в сообщении.

Стороны подписали соглашение на встрече заместителя министра обороны Грузии Георгия Хаиндравы с представителями польской компании, где они обсудили планы сотрудничества.

Как отмечает ведомство, на встрече шла речь о важности внедрения в Грузии современных вооружений стандарта НАТО, что должно способствовать укреплению обороноспособности страны.

По информации на сайте MESKO, компания производит несколько типов зенитно-ракетных комплексов. Какие именно вооружения закупит Грузия, не уточняют.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство грузин считают, что самой большой политической угрозой для их государства является Россия.

Перед этим спецслужбы Грузии заявили, что власти страны разработали детальный план на случай начала ядерной войны в регионе.

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