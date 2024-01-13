Латвія видворила в Росію 82-річного голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва

Очільник Латвійсько-Російської асоціації співробітництва, військовий пенсіонер та громадянин Росії 82-річний Борис Катков 12 січня був видворений із Латвії та перетнув кордон із Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Каткова напередодні затримали співробітники латвійської Прикордонної охорони на підставі розпорядження від імені міністра внутрішніх справ країни, згідно з яким чоловік становить загрозу безпеці Латвії.

Сам він в інтерв’ю колишньому латвійському журналісту Алексєю Стефанову розповів, що отримав розпорядження про видворення 10 січня й хотів оскаржити його протягом 30 днів, але не встиг.

Представник латвійського МЗС Маріс Заріньш у відповідь на запит Delfi пояснив, що російського громадянина Бориса Каткова додали до "чорного списку" з ініціативи Служби держбезпеки у зв'язку із "тривалою і систематичною співпрацею в інтересах Російської Федерації".

Борис Катков переїхав до Латвії у 1966 року й вийшов на пенсію у званні полковника у 1991 році. Він отримав паспорт негромадянина Латвії 1998 року, а 2000-го – взяв російське громадянство.

У листопаді 2023 року Катков пояснив Управлінню у справах громадянства та міграції Латвії, що громадянство РФ брав, щоб їздити до родичів у Росії, де мав нерухомість, але зараз його нічого з цією країною не пов'язує.

Водночас Катков з 1999 року очолював Латвійсько-Російську асоціацію співробітництва, ідея створення якої виникла в російській Держдумі і яка уклала договір про співпрацю з "Єдиною Росією".

Чоловік також зустрічався з президентом РФ Владіміром Путіним і у 2012 році хизувався, що "зокрема завдяки нашим голосам" Путін на тодішніх виборах президента "отримав абсолютну перевагу".

Як повідомлялось, Латвія може видворити 1 167 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.