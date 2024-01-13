Латвия выдворила в Россию 82-летнего председателя Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества

Глава Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества, военный пенсионер и гражданин России 82-летний Борис Катков 12 января был выдворен из Латвии и пересек границу с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Каткова накануне задержали сотрудники латвийской пограничной охраны на основании распоряжения от имени министра внутренних дел страны, согласно которому мужчина представляет угрозу безопасности Латвии.

Сам он в интервью бывшему латвийскому журналисту Алексею Стефанову рассказал, что получил распоряжение о выдворении 10 января и хотел обжаловать его в течение 30 дней, но не успел.

Представитель латвийского МИД Марис Зариньш в ответ на запрос Delfi объяснил, что российского гражданина Бориса Каткова добавили в "черный список" по инициативе Службы госбезопасности в связи с "длительным и систематическим сотрудничеством в интересах Российской Федерации".

Борис Катков переехал в Латвию в 1966 году и вышел на пенсию в звании полковника в 1991 году. Он получил паспорт негражданина Латвии в 1998 году, а в 2000-м – взял российское гражданство.

В ноябре 2023 года Катков объяснил Управлению по делам гражданства и миграции Латвии, что гражданство РФ принимал, чтобы ездить к родственникам в России, где имел недвижимость, но сейчас его ничего с этой страной не связывает.

В то же время, Катков с 1999 года возглавлял Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества, идея создания которой возникла в российской Госдуме и заключила договор о сотрудничестве с "Единой Россией".

Мужчина также встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и в 2012 году кичился, что "в том числе благодаря нашим голосам" Путин на тогдашних выборах президента "получил абсолютное преимущество".

Как сообщалось, Латвия может выдворить 1 167 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране.