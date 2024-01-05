Понад тисячі громадян РФ загрожує видворення з Латвії

Латвія може видворити 1 167 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє інформагентство LETA з посиланням на Управління у справах громадянства та міграції (PMLP).

Наразі, за останньою інформацією, 1 167 осіб можуть видворити, водночас 46 осіб більше не перебувають на території Латвії та проживають за кордоном.

За даними відомства станом на грудень, щонайменше 1 213 громадян РФ можуть вислати з Латвії, якщо вони не виконають вимоги поправок до закону про імміграцію і не подадуть документи на отримання посвідки на проживання в країні.

PMLP зазначає, що близько половини осіб, які підлягають депортації, складають чоловіки і стільки ж – жінки. Розподіл за віком показав, що видворенню підлягають 789 осіб старше 60 років.

Серед осіб, які не встигли врегулювати свій статус перебування в Латвії, 1 344 подали документи на отримання посвідки на проживання до 30 листопада.

Остаточна кількість осіб, яким доведеться покинути Латвію через недотримання закону, ще не визначена. 3 січня закінчився термін дії посвідок на постійне проживання тих громадян РФ, які підпадають під дію поправок до закону про імміграцію та які не подали заяву на отримання статусу постійного жителя ЄС до 31 грудня 2023 року.

"Зараз розпочався перший етап – запит пояснень. У лютому розпочнеться другий етап – оцінка наданих пояснень і видача розпоряджень про виїзд. Третій етап – якщо особа не виїхала протягом 30 днів після отримання наказу про виїзд, буде прийнято рішення про примусове видворення, яке буде виконуватися Державною прикордонною службою", – розповіли LETA у відомстві.

Ухвалені 2022 року поправки до Закону про імміграцію з 2 вересня 2023 року анулюють автоматичну посвідку на проживання колишніх (не)громадян Латвії, які отримали громадянство Росії після 2003 року. Щоб оформити новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, потрібно подати в PMLP низку документів, зокрема документ про володіння державною мовою на рівні від А2 і вище.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що щонайменше 1 213 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію і подали документи на отримання дозволу на проживання в Латвії, будуть видворені з цієї країни.

У вересні Латвія не дозволила проживання 80 росіянам попри складений мовний іспит.