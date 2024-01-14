Джон Керрі покине пост посланника Байдена, щоб допомогти з виборами - ЗМІ

Джон Керрі, спеціальний посланник президента США з питань клімату, залишить роботу в адміністрації наприкінці цієї зими і планує допомагати президенту Джо Байдену в його передвиборчій кампанії.

Про це стало відомо Axios, пише "Європейська правда".

Як повідомило виданню джерело, близьке до адміністрації, 80-річний Керрі вважає, що переобрання Байдена – це "найбільша" можливість вплинути на кліматичний прогрес в країні та світі, що може бути зроблена цього року.

Керрі, колишній держсекретар і голова Комітету з міжнародних відносин Сенату, а також кандидат у президенти від Демократичної партії в 2004 році, планує опікуватися кліматичним напрямком у контексті передвиборчої кампанії Байдена.

Зараз Керрі працює з керівником апарату Білого дому Джеффом Зіненсом над тим, щоб піти з уряду в найближчі місяці, до весни.

Нагадаємо, в грудні експрезидент США Дональд Трамп випередив чинного главу Білого дому Джо Байдена в національному опитуванні щодо президентських виборів 2024 року.

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