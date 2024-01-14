Джон Керри покинет пост посланника Байдена, чтобы помочь с выборами - СМИ

Джон Керри, специальный посланник президента США по вопросам климата, оставит работу в администрации в конце этой зимы и планирует помогать президенту Джо Байдену в его предвыборной кампании.

Об этом стало известно Axios, пишет "Европейская правда".

Как сообщил изданию источник, близкий к администрации, 80-летний Керри считает, что переизбрание Байдена – это "самая большая" возможность повлиять на климатический прогресс в стране и мире, которая может быть сделана в этом году.

Керри, бывший госсекретарь и председатель Комитета по международным отношениям Сената, а также кандидат в президенты от Демократической партии в 2004 году, планирует заниматься климатическим направлением в контексте предвыборной кампании Байдена.

Сейчас Керри работает с руководителем аппарата Белого дома Джеффом Зиненсом над тем, чтобы уйти из правительства в ближайшие месяцы, до весны.

Напомним, в декабре экс-президент США Дональд Трамп опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена в национальном опросе относительно президентских выборов 2024 года.

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