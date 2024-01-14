П'ятеро мігрантів загинули, намагаючись перетнути Ла-Манш

Четверо мігрантів загинули у ніч на неділю, а п'ятий був знайдений мертвим уранці після того, як вони намагалися дістатися до Британії з півночі Франції через Ла-Манш, незважаючи на мінусову температуру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Люди загинули у районі муніципалітету Вімере, повідомили агентству у морській префектурі.

"У нас є четверо загиблих мігрантів і один мігрант у критичному стані в лікарні в Булоні-сюр-Мер", – сказав один з представників префектури.

П'ятий мігрант був знайдений мертвим вранці в неділю.

Буксир, який патрулював узбережжя, знайшов тіла.

Це стало першою смертю мігрантів у Ла-Манші в 2024 році.

Регіон у районі портового міста Кале, який є відправною точкою на найкоротшому маршруті до Англії, вже давно став магнітом для мігрантів.

Сотні людей живуть у наметах та імпровізованих притулках поблизу Кале і Дюнкерка, сподіваючись на шанс переправитися через Ла-Манш у вантажівці або на борту невеликого човна.

Проблема з міграцією на малих чованах є політичним пріоритетом для британського уряду і яблуком розбрату з Францією, оскільки десятки тисяч людей щороку здійснюють цю небезпечну мандрівку.

За даними британського уряду, у 2023 році майже 30 тисяч мігрантів перетнули Ла-Манш з материкової Європи до Британії на невеликих човнах, що на третину менше, ніж у попередньому році.

У листопаді 2021 року щонайменше 27 людей потонули, коли їхній човен перекинувся.