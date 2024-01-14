Пятеро мигрантов погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш 

Четверо мигрантов погибли в ночь на воскресенье, а пятый был найден мертвым утром после того, как они пытались добраться до Британии с севера Франции через Ла-Манш, несмотря на минусовую температуру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Люди погибли в районе муниципалитета Вимере, сообщили агентству в морской префектуре.

"У нас есть четверо погибших мигрантов и один мигрант в критическом состоянии в больнице в Булони-сюр-Мер", – сказал один из представителей префектуры.

Пятый мигрант был найден мертвым утром в воскресенье.

Буксир, который патрулировал побережье, нашел тела.

Это стало первой смертью мигрантов в Ла-Манше в 2024 году.

Регион в районе портового города Кале, который является отправной точкой на самом коротком маршруте в Англию, уже давно стал магнитом для мигрантов.

Сотни людей живут в палатках и импровизированных приютах вблизи Кале и Дюнкерка, надеясь на шанс переправиться через Ла-Манш в грузовике или на борту небольшой лодки.

Проблема с миграцией на малых лодках является политическим приоритетом для британского правительства и яблоком раздора с Францией, поскольку десятки тысяч людей ежегодно совершают это опасное путешествие.

По данным британского правительства, в 2023 году почти 30 тысяч мигрантов пересекли Ла-Манш с материковой Европы в Британию на небольших лодках, что на треть меньше, чем в предыдущем году.

В ноябре 2021 года по меньшей мере 27 человек утонули, когда их лодка перевернулась.