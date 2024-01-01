Кількість нелегалів, які човнами перетинають Ла-Манш, знизилась

Кількість нелегальних мігрантів, які перетинають Ла-Манш, у 2023 році скоротилася більш ніж на третину порівняно з 2022 роком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC з посиланням на британські урядові дані.

Загальна кількість прибулих у 2023 році становила 29 437 осіб. Цей показник – на 36% нижчий, ніж рекордні 45 774 прибуття за весь 2022 рік.

У серпні минулого року кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш на невеликих човнах з моменту початку спостережень у 2018 році, загалм сягнула понад 100 тисяч.

Союз імміграційних служб (ISU) заявив, що у наступному році очікують на більшу кількість малих човнів, на яких мігранти прибувають до Британії.

"Прикордонним силам потрібно продовжувати виділяти ресурси – і країні потрібно продовжувати виділяти ресурси – для того, щоб мати справу з більшою кількістю мігрантів", – зазначила Люсі Моретон з ISU.

Дані 2023 року перевищують показники 2021 року, коли 28 526 осіб перетнули Ла-Манш.

Нагадаємо, нещодавно Британія та Руанда підписали оновлену домовленість щодо депортації в країну шукачів притулку, які нелегально прибули до Сполученого Королівства.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, особливо після публікації даних, що у 2022 році імміграція до Британії встановила рекорд.