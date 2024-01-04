У Франції заявили, що Британія недостатньо працює для стримування міграції через Ла-Манш

Французька рахункова палата, яка відповідає за аудит використання державних коштів, заявила, що Велика Британія недостатньо координує свої зусилля з Францією щодо зменшення кількості мігрантів, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах.

Як повідомило агентство АР, про це йдеться у звіті палати, пише "Європейська правда".

Франція, за словами палати, докладає зусиль для розробки оперативних механізмів співпраці з Великою Британією, однак "британці не надають корисної інформації про відплиття малих човнів і надають дуже загальну інформацію першого рівня, яка не піддається перевірці".

Інформація про обставини, за яких прибувають мігранти, їхню національність, а також про човни "видається дуже розрізненою", йдеться у звіті.

"Тому відносини між Францією і Великою Британією є незбалансованими з точки зору обміну інформацією і розвідданими", – заявила французька палата.

За оцінками Міністерства оборони Великої Британії, кількість перетинів Ла-Маншу на човнах зросла щонайменше на 58% між 2021 і 2022 роками, коли на британських берегах було затримано понад 45 тисяч мігрантів.

У 2023 році кількість нелегальних мігрантів, які перетинають Ла-Манш, скоротилася більш ніж на третину порівняно з 2022 роком.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, особливо після публікації даних, що у 2022 році імміграція до Британії встановила рекорд.