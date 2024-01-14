Бербок в 100-ый день войны с ХАМАС: Не сдадимся, пока заложники не будут дома

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на 100-й день войны на Ближнем Востоке подтвердила свою надежду на освобождение всех заложников, которых удерживает палестинское исламистское движение ХАМАС.

Об этом Бербок написала в воскресенье на социальной медиа-платформе Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

В это воскресенье исполняется 100 дней со времени нападения ХАМАС на Израиль, который спровоцировал жестокую войну в Газе.

"Мы не сдадимся, мы не прекратим нашу работу, пока все заложники ХАМАС не вернутся домой", – написала Бербок.

"Уже 100 дней в Израиле не хватает детей, родителей, братьев, сестер, друзей. 100 дней неопределенности, отчаяния, горя – и надежды", – добавила она.

Семьи израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, начали 24-часовую акцию протеста в Тель-Авиве в субботу вечером, призывая правительство вернуть их близких домой.

Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как они были похищены и вывезены в Газу во время атак ХАМАС 7 октября.

Примерно 240 человек попали в плен хамасовцев, но 105 были освобождены во время шестидневного перемирия в конце ноября.

Среди людей, которых все еще удерживают в заложниках боевики ХАМАС, есть двое граждан Великобритании.

В начале января Германия подтвердила гибель еще одного своего гражданина в результате нападения ХАМАС.