Німеччина підтвердила загибель ще одного свого громадянина внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль

Німеччина підтвердила загибель в Ізраїлі ще одного свого громадянина внаслідок нападу угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це заявив ексречник уряду, нині посол Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт.

"Підтверджено, що наш співвітчизник став ще однією жертвою терору ХАМАС", – написав посол.

Sad and cruel news: Tamir Adar is dead. Our fellow German is confirmed to be another victim of Hamas terror. My heart goes out to the family of this man so full of love of life: father, farmer, educator, member of the Kibbutz Nir Oz emergency squad. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/lHhsyGLEfh