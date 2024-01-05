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Німеччина підтвердила загибель ще одного свого громадянина внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль

П'ятниця, 5 січня 2024, 17:54

Німеччина підтвердила загибель в Ізраїлі ще одного свого громадянина внаслідок нападу угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це заявив ексречник уряду, нині посол Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт. 

"Підтверджено, що наш співвітчизник став ще однією жертвою терору ХАМАС", – написав посол.

Загиблого звали Тамір Адар, він входив до команди реагування на надзвичайні ситуації у кібуці Нір Оз, що поблизу межі з сектором Гази. 

Громадянкою Німеччини була також молода дівчина Шані Лук, яку бойовики схопили на території музичного фестивалю у пустелі, а згодом підтвердилась її загибель.  

У грудні ізраїльські військові знайшли у секторі Гази тіло заручника-громадянина Франції.

Також підтвердили загибель громадянина США, доля якого була невідомою з 7 жовтня. Його дружина ймовірно залишається у полоні. 

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