Двоє громадян Британії залишаються заручниками ХАМАС у секторі Гази

Серед людей, яких все ще утримують у заручниках бойовики ХАМАС у секторі Гази, є двоє громадян Британії.

Як повідомляє BBC, про це сказав міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Інформація пролунала від нього під час сесії запитань-відповідей у парламентському комітеті із закордонних справ.

"Заручниками залишаються двоє британських громадян", – повідомив глава МЗС.

На уточнююче питання про те, чи ці люди ще живі, Кемерон відповів, що "не хоче казати більше".

Ізраїль повідомляв, що досі невідома доля 123 осіб, яких бойовики ХАМАС викрали під час нападу 7 жовтня. 23 з них вважають загиблими.

Днями Німеччина підтвердила загибель ще одного свого громадянина внаслідок нападу угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Нагадаємо, 9 січня в Ізраїлі перебуває з черговим візитом держсекретар США Ентоні Блінкен.