Глава МЗС Польщі вірть в ухвалення допомоги Україні від США та ЄС незабаром

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив віру у те, що Сполучені Штати та країни Євросоюзу незабаром ухвалять пакети допомоги для України.

Про це Сікорський написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Міністр зауважив, що у п'ятницю надійшли хороші новини з Києва – глава уряду Британії оголосив про виділення на підтримку України ще 2,5 млрд фунтів стерлінгів на рік.

"Я вірю, що подальші пакети допомоги незабаром будуть схвалені як Конгресом США, так і країнами-членами ЄС. Ціна можливої перемоги Росії буде набагато вищою, ніж вартість допомоги, якої зараз потребує Україна", – зауважив Сікорський.

W piątek z Kijowa dotarła dobra wiadomość. Premier @RishiSunak poinformował, że Wielka Brytania zwiększy pomoc dla Ukrainy do 2,5 miliarda funtów rocznie. Wierzę, że już wkrótce kolejne pakiety pomocowe zostaną zaaprobowane zarówno przez amerykański Kongres, jak i państwa… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 13, 2024

Під час візиту до Києва Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів та повідомив, що Лондон виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України.

Також під час його візиту відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Детально про угоду – у статті "Європейської правди".