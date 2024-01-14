Глава МИД Польши верит в принятие помощи Украине от США и ЕС в скором времени

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил веру в то, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза вскоре примут пакеты помощи для Украины.

Об этом Сикорский написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что в пятницу поступили хорошие новости из Киева – глава правительства Великобритании объявил о выделении на поддержку Украины еще 2,5 млрд фунтов стерлингов в год.

"Я верю, что дальнейшие пакеты помощи вскоре будут одобрены как Конгрессом США, так и странами-членами ЕС. Цена возможной победы России будет намного выше, чем стоимость помощи, в которой сейчас нуждается Украина", – отметил Сикорский.

W piątek z Kijowa dotarła dobra wiadomość. Premier @RishiSunak poinformował, że Wielka Brytania zwiększy pomoc dla Ukrainy do 2,5 miliarda funtów rocznie. Wierzę, że już wkrótce kolejne pakiety pomocowe zostaną zaaprobowane zarówno przez amerykański Kongres, jak i państwa… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 13, 2024

Во время визита в Киев Сунак объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов и сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.

Также во время его визита состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Подробно о соглашении – в статье "Европейской правды".