Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни – це пакет на 2,5 млрд фунтів стерлінгів", – сказав Ріші Сунак.

Він також розповів, що увійде у пакет допомоги.

"Він охоплюватиме додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів. Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових", – заявив прем’єр Британії.

За словами президента Володимира Зеленського, допомога від Британії продовжить надходити і в наступні роки.

"Британія гарантує 2,5 мільярди на цей рік, і ця допомога продовжиться в наступні роки. Термін дії – десять років", – сказав Зеленський.

На зустрічі у Києві в п'ятницю британський прем'єр Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду.

Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО. У разі вступу України в Альянс до закінчення терміну угоди, дія безпекових зобов'язань завершиться і буде інкорпорована в систему НАТО.

Глава британського уряду перебуває у Києві з візитом 12 січня.