Тисячі людей у Німеччині виступили проти ідей ультраправих про депортації

Тисячі людей вийшли на протест проти ідей ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та інших крайніх правих груп про депортації мігрантів – канцлер Олаф Шольц і міністерка закордонних справ Анналена Бербок також взяли участь у демонстрації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У неділю чимало людей вийшли на демонстрацію проти правого екстремізму перед Бранденбурзькими воротами в Берліні.

На банерах під час заходу під девізом "Захистимо демократію" можна було прочитати гасла на кшталт "AдН" — не альтернатива".

Поліція не захотіла назвати точну кількість учасників демонстранції, але говорила про кілька тисяч. За словами організаторів, демонстрантів було 25 тисяч.

Мітинг у Берліні фото: imago

У Потсдамі також відбувся мітинг проти ультраправих. На захід також прибули федеральний канцлер Олаф Шольц і глава МЗС Анналена Бербок. Мер Потсдама Майк Шуберт ініціював демонстрацію, на якій, за його словами, було близько 10 тисяч учасників.

Демонстранти тримали плакати з гаслами на кшталт "Потсдам барвистий" і "Ми тримаємося разом".

Причиною для протесту стала інформація про закриту зустріч ультраправих на віллі в Потсдамі в листопаді. За даними медіа, група впливових політиків крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини" обговорювали способи масової депортації з країни осіб іммігрантського походження.

Такий сценарій крайні праві політики обговорювали на випадок, якщо вони прийдуть до влади.

Окрім політиків "Альтернативи для Німеччини", на зустрічі були присутні також представники інших правих організацій.

Шольц різко засудив ці ймовірні плани з депортації мільйонів іммігрантів – навіть тих, хто має німецьке громадянство.