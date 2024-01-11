Шольц засудив ідею ультраправих щодо депортації мільйонів іммігрантів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер різко засудив ймовірні плани членів ультраправих груп, які нібито зустрічалися нещодавно в особняку під Берліном, з депортації мільйонів іммігрантів – навіть тих, хто має німецьке громадянство.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

Шольц заявив, що Німеччина не дозволить, щоб будь-кого, хто живе в країні, судили на основі того, чи має він іноземне коріння, чи ні.

"Ми захищаємо всіх – незалежно від походження, кольору шкіри або того, наскільки хтось незручний для фанатиків з асиміляційними фантазіями", – заявив канцлер.

Шольц підкреслив, що будь-хто, хто виступає проти вільного демократичного устрою Німеччини, повинен мати справу з німецькою внутрішньою розвідкою та судовою системою.

"Уроки історії – це не просто слова. Демократи повинні стояти разом", – наголосив Шольц.

Нагадаємо, німецькі журналісти-розслідувачі з’ясували, що наприкінці року група впливових політиків крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини" обговорювали способи масової депортації з країни осіб іммігрантського походження.

Обговорення нібито відбувалося на зустрічі в готелі у Потсдамі в кінці листопада. Окрім політиків "Альтернативи для Німеччини", були присутні також інші представники правих організацій.

Нагадаємо, у другій половині 2023 року ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.