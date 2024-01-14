Тысячи людей в Германии выступили против идей ультраправых о депортации

Тысячи людей вышли на протест против идей ультраправой "Альтернативы для Германии" и других крайне правых групп о депортации мигрантов – канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок также приняли участие в демонстрации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В воскресенье многие вышли на демонстрацию против правого экстремизма перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

На баннерах во время мероприятия под девизом "Защитим демократию" можно было прочитать лозунги вроде "АдН" – не альтернатива".

Полиция не захотела назвать точное количество участников демонстрации, но говорила о нескольких тысячах. По словам организаторов, демонстрантов было 25 тысяч.

Митинг в Берлине ФОТО: IMAGO

В Потсдаме также состоялся митинг против ультраправых. На мероприятие также прибыли федеральный канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок. Мэр Потсдама Майк Шуберт инициировал демонстрацию, на которой, по его словам, было около 10 тысяч участников.

Демонстранты держали плакаты с лозунгами вроде "Потсдам красочный" и "Мы держимся вместе".

Причиной для протеста стала информация о закрытой встрече ультраправых на вилле в Потсдаме в ноябре. По данным медиа, группа влиятельных политиков крайне правой партии "Альтернатива для Германии" обсуждали способы массовой депортации из страны иммигрантов.

Такой сценарий крайне правые политики обсуждали на случай, если они придут к власти.

Кроме политиков "Альтернативы для Германии", на встрече присутствовали также представители других правых организаций.

Шольц резко осудил эти вероятные планы по депортации миллионов иммигрантов – даже тех, кто имеет немецкое гражданство.