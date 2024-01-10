ЗМІ: Впливові політики ультраправої партії Німеччини обговорювали масову депортацію іммігрантів

Німецькі журналісти-розслідувачі з’ясували, що наприкінці року група впливових політиків крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") обговорювали способи масової депортації з країни осіб іммігрантського походження.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розслідуванні проєкту Correctiv, стислий переказ якого наводить Spiegel.

Обговорення нібито відбувалося на зустрічі в готелі у Потсдамі в кінці листопада. Окрім політиків "АдН", були присутні також інші представники правих організацій. Запрошення з повідомленням місця, схоже, розсилали паперовими листами, щоб не залишати цифрового сліду.

Серед учасників називають Роланда Гартвіга, екскерівника бюро "АдН" із захисту конституції та колишнього депутата Бундестагу. Зараз він є особистим радником співлідерки партії Аліс Вайдель.

Також, за даними журналістів, були присутні Ульріх Зігмунд – член партії з Саксонії-Ангальту, депутат Бундестагу Герріт Гуй, депутат "АдН" з Потсдама Тім Краузе та Ульріх Фосгерау, який часто представляє партію у судах. Були також активісти крайнього правого руху Identitären Bewegung.

Один з останніх, Мартін Зельнер, нібито презентував учасникам зустрічі "план реміграції", у якому йшлося про способи депортації та експатріації мільйонів мігрантів, у тому числі осіб іммігрантського походження, які вже отримали громадянство Німеччини.

Інші нібито не критикували ідею, а Гартвіг похвалив її. Зігмунд нібито казав, що для тих, кого не вийде просто депортувати, бажано створити максимально некомфортні умови.

Після того, стверджує Correctiv, учасники зустрічі обговорювали, як теоретично можна було би втілити подібну ідею, якби "АдН" прийшла до влади.

Були нібито присутні також особи з правої ініціативи Werteunion ("Союз цінностей") та Зільке Шрьодер, член правління Німецької мовної асоціації.

Зігмунд у коментарі ЗМІ сказав, що був на зустрічі як приватна особа, та заявив, що не висловлювався за нелегальну депортацію людей. Гартвіг і Гуй не відповіли на запити про коментар.

В "АдН" вранці у середу, після розголосу публікації, заявили, що це не було партійною зустріччю, і що партія "не буде змінювати позицію щодо міграційної політики (...) через особисту точку зору особи на зустрічі, яка не була подією "АдН".

Мартін Зельнер відреагував на публікацію дописом у Telegram і заявив, що розслідування журналістів "роздуває з мухи слона", тому що "АдН" і задовго перед цим відкрито говорила про "реміграцію". Він також заявив, що це не була "таємна зустріч", а просто приватна подія.

Нагадаємо, у другій половині 2023 року ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.

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