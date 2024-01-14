У Німеччині перехожий врятував дітей, які провалились під лід, собачим повідком

У Німеччині випадковий перехожий зумів за допомогою собачого повідка врятувати двох дівчаток, які провалились під лід, коли грались на замерзлому озері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Дві дівчинки віком 9 і 10 років провалилися під лід на озері поблизу південнонімецького міста Нюрнберга, заявила в неділю німецька поліція.

Діти гралися на льоду в суботу вдень, коли провалилися під лід за кілька метрів від берега. Перехожі побачили це і сповістили службу порятунку.

Але один 28-річний чоловік усвідомив ризик і зміг врятувати дівчаток, підповзши до них на животі і використавши собачий повідок як рятувальну мотузку. Так йому вдалося витягнути дітей із крижаної води.

Інші люди, які були на місці події, також допомогли до прибуття працівників служби порятунку.

Потім дівчат зігріли в машині швидкої допомоги і з запобіжною метою відвезли в лікарню.

За останній тиждень Німеччина пережила хвилю особливо низьких температур.

Хоча багато водойм замерзли, влада застерегла людей від виходу на лід через високий ризик пролому.

Нагадаємо, на початку січня екстремальна зимова погода панувала у Скандинавії.

У шведській та фінській Лапландії температура опускалася нижче -40℃, а на півдні Норвегії, Швеції та у частині Данії рясні снігопади спричинили колапс на дорогах.