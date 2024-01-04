На півдні Швеції 1000 водіїв застрягли на трасі у снігових заметах, на допомогу залучили армію

Близько тисячі водіїв застрягли на автошляху Е22 на півдні Швеції через сильний снігопад, деякі перебувають там ще з ранку середи.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

На Е22 між Крістіанстадом і Гербю, що у найпівденнішій частині країни поруч із Данією, рух цілковито зупинився через інтенсивний снігопад. Деякі водії очікують допомоги ще з ранку 3 січня.

Операція з визволення застряглих автомобілів триває з вечора, на допомогу залучили у тому числі армію. Застряглим водіям також підвозять перекуси і гарячі напої.

"Сніг падає такими темпами, що після розчищення дороги через півгодини траса знову повністю під снігом", – коментувала увечері речниця поліції Евеліна Ольссон.

Johan Nilsson/TT

Начальник рятувальної команди з Крістіанстада розповів, що вони протягом ночі визволили з заметів кілька сотень авто на обох напрямках траси. Мандрівникам запропонували розміститись в імпровізованих прихистках, які облаштували в Герю та Крістіанстаді.

У Транспортній адміністрації Швеції кажуть, що нормальний рух відновиться не раніше як опівдні 4 січня.

Нагадаємо, на крайньому півдні Норвегії, куди негода дісталася раніше, у деяких містечках закрили школи до кінця тижня, а люди фактично відкопують з-під снігу свої будинки та автомобілі.

Складна ситуація також на дорогах на півночі Данії.

На півночі Швеції в ніч на 3 грудня зафіксували найсильніший січневий мороз за чверть століття – понад -43°C