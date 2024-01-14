В Германии прохожий спас детей, которые провалились под лед, собачьим поводком

В Германии случайный прохожий сумел с помощью собачьего поводка спасти двух девочек, которые провалились под лед, когда играли на замерзшем озере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Две девочки в возрасте 9 и 10 лет провалились под лед на озере вблизи южногерманского города Нюрнберга, заявила в воскресенье немецкая полиция.

Дети играли на льду в субботу днем, когда провалились под лед в нескольких метрах от берега. Прохожие увидели это и известили службу спасения.

Но один 28-летний мужчина осознал риск и смог спасти девочек, подползши к ним на животе и использовав собачий поводок как спасательную веревку. Так ему удалось вытащить детей из ледяной воды.

Другие люди, которые были на месте происшествия, также помогли до прибытия работников службы спасения.

Затем девочек согрели в машине скорой помощи и с предосторожности отвезли в больницу.

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Хотя многие водоемы замерзли, власти предостерегли людей от выхода на лед из-за высокого риска пролома.

В начале января экстремальная зимняя погода царила в Скандинавии.

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