У Фінляндії зафіксували -44,3 градуса, але це ще не історичний рекорд

Цієї ночі у Фінляндії зафіксували найнижчу температуру XXI століття – в аеропорту Енонтекіо стовпчик термометра опустився до -44,3°С.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

-44°С виміряли в аеропорту Енонтекіо на півночі Фінляндії у четвер увечері, а вночі температура впала до -44,3°С.

Хоча такий показник є рекордним для цього століття, холод досі не відповідає історичному рекорду 25-річної давності.

Найнижчий показник був зафіксований 28 січня 1999 року в Кіттілі, де стовпчик опустився до -51,5 градуса за Цельсієм.

У той час мороз був дуже сильним у різних частинах Лапландії.

Через сильні морози Фінляндія може встановити національний рекорд споживання електроенергії.

У сусідній Швеції через морози також суттєво зросли ціни на електроенергію. В окремих районах на півдні країни – колапс на дорогах через наслідки снігопаду.