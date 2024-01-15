В ОПУ розповіли деталі візиту Зеленського до Швейцарії

В Офісі президента України офіційно анонсували візит президента Володимира Зеленського до Швейцарії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ОПУ.

Зеленський розпочне свій робочий візит до Швейцарії у понеділок, 15 січня.

У межах візиту президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Крім того, він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі раніше анонсували, що Зеленський візьме участь в одному із заходів 16 січня.

Зеленський виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.

Увечері 16 січня в Давосі також відбудеться відкриття проєкту фонду Пінчука Deciding Your Tomorrow за участю топпосадовців, включно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Не виключена участь Володимира Зеленському і в цьому заході.

14 січня у Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру".

Китай не був представлений на зустрічі - попри те, що був запрошений.