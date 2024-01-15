В ОПУ рассказали детали визита Зеленского в Швейцарию

В Офисе президента Украины официально анонсировали визит президента Зеленского в Швейцарию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ОПУ.

Зеленский начнет свой рабочий визит в Швейцарию в понедельник, 15 января.

В рамках визита президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии.

Кроме того, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе ранее анонсировали, что Зеленский примет участие в одном из мероприятий 16 января.

Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Вместе с ним в панели будут участвовать исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Бьорге Бренде.

Вечером 16 января в Давосе также состоится открытие проекта фонда Пинчука Deciding Your Tomorrow с участием топ-чиновников, включая президента Польши Анджея Дуду. Не исключено участие Владимира Зеленского и в этом мероприятии.

14 января в Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира".

Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.