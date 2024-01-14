Китай не брав участі у зустрічі щодо "формули миру" у Давосі

Представника Китаю не було серед учасників четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української "формули миру" у неділю в Давосі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як раніше повідомили в ОПУ, серед учасників давоської зустрічі 14 січня – 81 країна та міжнародна організація, однак Китаю серед них не було, попри те, що Пекін отримав запрошення. Відсутність Китаю "ЄП" підтвердили два джерела.

За даними джерела "Європейської правди", місцем чергової зустрічі щодо "формули миру" навмисне обрали Давос для того, аби вона відбувалась у місці, де представники Китаю і без того зараз перебувають – у Давосі в ці дні проходить Всесвітній економічний форум. Однак Пекін відмовився від участі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі на запитання "Європейської правди" з приводу учасників зустрічі заявив, що країни Заходу і Глобального Півдня беруть активну участь.

"В нас зростає кількість учасників – вже більше 80 країн та міжнародних організацій, у попередній зустрічі на Мальті було 66", – відзначив він, наголосивши, що "дуже багато країн висловлюють свою думку, особливо Глобального Півдня".

Із чотирьох зустрічей щодо "формули миру" представник Китаю брав участь у одній – яка пройшла торік на початку серпня в Джидді. Тоді глава МЗС Дмитро Кулеба називав участь Китаю "суперпроривом".

На наступній зустрічі, що пройшла восени на Мальті, Китай не був присутній. В ОПУ пояснили це "розбіжністю графіків".

Про важливість участі Китаю читайте у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни