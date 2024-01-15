Китай прокомментировал свое отсутствие на встрече по "формуле мира"

В Министерстве иностранных дел Китая выступили с комментарием после того, как представитель Пекина отсутствовал на встрече советников по нацбезопасности в Давосе по украинской "формуле мира".

Заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Комментируя отсутствие китайского представителя на встрече, пресс-секретарь сказала, что "Китай поддерживает связь со сторонами конфликта и будет продолжать работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в поиске путей политического урегулирования кризиса".

По ее словам, позиция Китая по "кризису в Украине" последовательна и четкая с самого начала, ее суть заключается в поиске решения путем переговоров.

"Мы приветствуем и поддерживаем все усилия, которые помогут восстановлению мира (в Украине. – Ред.)", – добавила пресс-секретарь.

На вопрос о том, возможна ли встреча премьер-министра Китая Ли Цяна с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Мао ответила, что информацией об этом не располагает.

14 января в Давосе состоялась встреча на уровне советников по украинской "формуле мира".

Китай не был представлен – несмотря на то, что был приглашен.

Из четырех встреч по "формуле мира" представитель Китая участвовал в одной – которая прошла в начале августа прошлого года в Джидде.

О важности участия Китая читайте в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.