Німецькі залізничники з вечора почнуть найдовший страйк за останній час: майже чотири доби

Німецька профспілка машиністів GDL через суд добилася права на проведення нового страйку і, якщо рішення не скасують в апеляційній інстанції, розпочне його вже увечері.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Страйк машиністів GDL стане найдовшим з подібних акцій за останній час. Deutsche Bahn ще сподівається зупинити його через апеляційний розгляд, що відбудеться у вівторок надвечір, проте фактична підготовка до страйку вже почалася.

Спершу машиністи зупинять рух вантажних потягів з приблизно 18 години 9 січня. З 2 години ночі члени профспілки припинять виходити на пасажирські рейси Deutsche Bahn та інших компаній, і повернуться лише о 18 годині у п’ятницю 12 січня.

У зв’язку з акцією планують численні скасування поїздів. У DB оголосили, що задіють на нескасованих рейсах набагато довші поїзди, щоб перевезти максимальну кількість людей, але страйк все одно може вплинути на плани мільйонів пасажирів, особливо тих, які користуються регіональними електричками.

Під час попередніх страйків GDL у 2023 році доводилося скасовувати близько 80% потягів далекого сполучення, а в окремих федеральних землях рух фактично припинився.

Наприкінці минулого тижня залізниця запропонувала профспілці нові варіанти компромісу, щоб уникнути страйку, але пропозицію відхилили.

Одним з ключових питань суперечки є вимога про скорочення робочих годин з 38 до 35 на тиждень для працівників, які працюють позмінно. Також йдеться про підвищення заробітної плати і додаткової компенсації за інфляцію.

Нагадаємо, з грудня між Берліном і Парижем вперше за майже 10 років почав курсувати нічний купейний потяг.