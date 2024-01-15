Британские машинисты будут бастовать в январе и феврале из-за спора о зарплате

Машинисты поездов на большей части Великобритании возобновят забастовку в ближайшие недели после длительного спора по заработной плате между профсоюзом Aslef, руководителями железных дорог и правительством.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник профсоюз машинистов Aslef заявил, что его члены проведут серию забастовок в пять отдельных дней с 30 января по 5 февраля.

Забастовка затронет движение поездов только в один из этих дней, впрочем, машинисты также откажутся от сверхурочной работы с 29 января по 6 февраля, что может повлечь дальнейшие задержки и отмены рейсов.

Маршруты, которые обслуживают многих пассажиров, приезжающих в Лондон, такие как Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный и Thameslink, столкнутся с забастовкой в первый день забастовок 30 января.

Профсоюз Aslef утверждает, что уже год не имеет никаких контактов с министерством транспорта.

"Очевидно, что они не хотят решать этот спор", – сказал его генеральный секретарь Мик Вилан.

Ранее в правительстве утверждали, что этот вопрос должны решать железнодорожные компании и профсоюз, и что машинистам уже предложили повысить зарплату до 65 тысяч фунтов (82 800 долларов) в год за четырехдневную рабочую неделю.

Ранее в Германии началась забастовка машинистов, из-за чего движение поездов было существенно ограничено.

Перед этим сообщалось, что немецкий профсоюз машинистов GDL через суд добился права на проведение новой забастовки.

Во время предыдущих забастовок GDL в 2023 году приходилось отменять около 80% поездов дальнего следования, а в отдельных федеральных землях движение фактически прекратилось.