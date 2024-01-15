Лувр уперше за сім років підвищив ціни на квитки – одразу на 30%

Паризький музей Лувр 15 січня підвищив ціни на вхідні квитки майже на третину – із 17 до 22 євро, що, ймовірно, пов’язане із ажіотажем перед проведенням у місті Літніх Олімпійських ігор.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У Луврі кажуть, що підвищення ціни на квитки необхідне для покриття все більших витрат на електроенергію: рахунки за неї між 2021 і 2022 роками зросли на 88%.

Музей наголосив, що 40% його відвідувачів мають право на безкоштовні квитки – зокрема молодь до 25 років, люди з низьким рівнем доходу, безробітні, люди з інвалідністю, а також вчителі та журналісти.

Крім того, там планують подовжити години роботи, аби компенсувати зростання ціни.

Підвищення вартості вхідного квитка в Луврі сталось уперше з 2017 року й відбувається напередодні проведення в Парижі Літніх Олімпійських ігор.

Через Олімпіаду у французькій столиці зростають й інші ціни, зокрема на проїзд у метро, який під час Ігор у липні та серпні подорожчає майже вдвічі. А десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття Ігор.