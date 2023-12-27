Паризькі готелі вже завищують ціни на дні відкриття Олімпіади, попри попередження уряду

Десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття Олімпійських ігор-2024, які прийматиме Франція.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі BFMTV на основі дослідження громадської асоціації.

Асоціація UFC Que Choisir дослідила, як з наближенням події поводяться 80 закладів різного рівня, розташованих в історичному центрі понад Сеною, де відбудеться церемонія відкриття.

Дослідники порівняли найнижчі цінові пропозиції тих самих закладів та умови здачі кімнат на ніч 26-27 липня (день відкриття Олімпіади) з умовами для аналогічного двомісного номера на два тижні раніше.

У 20% досліджених закладів ціни злетіли в рази – від в середньому близько 300 євро до понад 1000 євро за ніч, що складає зростання на 226%.

"Не варто було сумніватися, що вартість готелів у Парижі на період Олімпіади зросте, але важко було уявити, що це станеться у таких масштабах", – заявили в організації.

Один із закладів підняв ціну з 300 євро до понад 2000 євро без можливості змінити замовлення і повернути передплату у разі скасування бронювання.

При цьому приблизно кожен третій готель вимагає брати номер щонайменш на дві ночі, іноді навіть 3-4-5 ночей у перші дні Олімпійських ігор, а на спробу забронювати кімнату на одну ніч – під церемонію відкриття – вдають, що жоден номер недоступний.

У Франції задовго до Олімпіади побоювалися, що туристичний бізнес вдасться до надмірного завищення цін у сподіванні заробити на гостях якнайбільше.

Міністерка з питань туризму Олівія Грегуар пообіцяла, що у цей період посилено контролюватимуть поведінку 10 000 готелів у столичному регіоні.

Раніше причиною побоювань довкола Олімпіади стали також повідомлення про масову появу у столиці блощиць, хоча реальні масштаби проблеми ймовірно менші, аніж резонанс у соцмережах.

Також жителів столиці попередили про логістичні труднощі на тлі Олімпіади.