Лувр впервые за семь лет повысил цены на билеты - сразу на 30%

Парижский музей Лувр 15 января повысил цены на входные билеты почти на треть – с 17 до 22 евро, что, вероятно, связано с ажиотажем перед проведением в городе Летних Олимпийских игр.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В Лувре говорят, что повышение цены на билеты необходимо для покрытия все больших расходов на электроэнергию: счета за нее между 2021 и 2022 годами выросли на 88%.

Музей подчеркнул, что 40% его посетителей имеют право на бесплатные билеты – в частности, молодежь до 25 лет, люди с низким уровнем дохода, безработные, люди с инвалидностью, а также учителя и журналисты.

Кроме того, там планируют продлить часы работы, чтобы компенсировать рост цены.

Повышение стоимости входного билета в Лувре произошло впервые с 2017 года и происходит накануне проведения в Париже Летних Олимпийских игр.

Из-за Олимпиады во французской столице растут и другие цены, в частности на проезд в метро, который во время Игр в июле и августе подорожает почти вдвое. А десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы выше цены на даты открытия Игр.