Єврокомісія висуне пропозицію внутрішньої реформи ЄС наступного місяця

Європейська комісія в лютому викладе свої ідеї щодо реформи договорів ЄС, що передбачатиме зміну правил функціонування Євросоюзу на тлі його розширення.

Про це у середу під час виступу в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві очільниця комісії наголосила, що ЄС почне працювати над власними реформами, щоб підготуватися до ЄС з 30+ країн-членів.

"Як на практиці працюватиме Союз з понад 30 країн? Тільки ми, всередині Європейського Союзу, можемо відповісти на це питання. Ця палата вже висунула сміливі ідеї щодо реформи наших договорів.

Наступного місяця комісія викладе наші ідеї в повідомленні до Європейського парламенту та Ради напередодні дискусії лідерів, організованої бельгійським головуванням", – сказала фон дер Ляєн.

У листопаді Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу, а також пропозиції для втілення цієї мети.

Серед ключових положень – розширення кола рішень, що ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів, а не одностайно.

Також пропонується перегляд правил формування складу Єврокомісії, зміна процедури обрання президента й обмеження кількості комісарів до 15.

Як відомо, донедавна у Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів – у тому числі України – має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень.

Однак останнім часом у ЄС почали поволі схилятись до того, що розширення повинне відбутися без глибокої реформи. Зокрема, в Єврокомісії заявили, що Євросоюз може прийняти нових країн-членів і з теперішніми договорами й правилами.

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