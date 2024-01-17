Еврокомиссия выдвинет предложение внутренней реформы ЕС в следующем месяце

Европейская комиссия в феврале изложит свои идеи по реформе договоров ЕС, предусматривающей изменение правил функционирования Евросоюза на фоне его расширения.

Об этом в среду во время выступления в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении глава комиссии отметила, что ЕС начнет работать над собственными реформами, чтобы подготовиться к ЕС из 30+ стран-членов.

"Как на практике будет работать Союз из более 30 стран? Только мы, внутри Европейского Союза, можем ответить на этот вопрос. Эта палата уже выдвинула смелые идеи по реформе наших договоров.

В следующем месяце комиссия изложит наши идеи в сообщении в Европейский парламент и Совет накануне дискуссии лидеров, организованной бельгийским председательством", – сказала фон дер Ляйен.

В ноябре Европейский парламент большинством голосов одобрил доклад о необходимости реформирования Европейского Союза, а также предложения для воплощения этой цели.

Среди ключевых положений – расширение круга решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

Также предлагается пересмотр правил формирования состава Еврокомиссии, изменение процедуры избрания президента и ограничение количества комиссаров до 15.

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.

Однако в последнее время в ЕС начали медленно склоняться к тому, что расширение должно произойти без глубокой реформы. В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.

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