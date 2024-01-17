У Фінляндії стартувало попереднє голосування у першому турі виборів президента

У Фінляндії почалося попереднє голосування у першому турі президентських виборів, яке триватиме до наступного вівторка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Фіни, які проживають за кордоном, матимуть можливість проголосувати заздалегідь з середи до суботи цього тижня.

Перший тур виборів відбудеться у неділю, 28 січня.

Якщо жоден з кандидатів не набере 50% або більше голосів у першому турі, два кандидати-лідери першого туру вийдуть у другий, що відбудеться 11 лютого.

Загалом дев'ять кандидатів балотуються на посаду.

Згідно з останніми опитуваннями, колишній прем’єр-міністр Фінляндії Александр Стубб користується найбільшою підтримкою фінів – за нього готові проголосувати 24% респондентів.

Його найближчий конкурент, ексміністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, має підтримку 22% фінів.

При цьому Стубб випереджає будь-кого з інших шести опонентів на виборах президента Фінляндії в другому турі, якщо такий відбудеться.

Чинний президент Саулі Нііністьо був переобраний на другий термін у січні 2019 року із понад 62% голосів. Президенти Фінляндії не можуть обіймати посаду більше ніж два терміни.