В Финляндии стартовало предварительное голосование в первом туре выборов президента

В Финляндии началось предварительное голосование в первом туре президентских выборов, которое продлится до следующего вторника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Финны, проживающие за рубежом, смогут проголосовать заранее со среды до субботы на этой неделе.

Первый тур выборов состоится в воскресенье, 28 января.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% или более голосов в первом туре, два кандидата-лидера первого тура выйдут во второй, который состоится 11 февраля.

Всего девять кандидатов баллотируются на должность.

Согласно последним опросам, бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб пользуется наибольшей поддержкой финнов – за него готовы проголосовать 24% респондентов.

Его ближайший конкурент, экс-министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, имеет поддержку 22% финнов.

При этом Стубб опережает любого из других шести оппонентов на выборах президента Финляндии во втором туре, если таковой состоится.

Действующий президент Саули Ниинистьо был переизбран на второй срок в январе 2019 года с более чем 62% голосов. Президенты Финляндии не могут занимать должность более двух сроков.