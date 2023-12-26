Кандидат у президенти Фінляндії від коаліції лідирує в опитуванні

Колишній прем’єр-міністр Фінляндії Александр Стубб залишається кандидатом у президенти країни, який користується найбільшою підтримкою фінів.

Про це свідчить грудневе опитування газети Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

Якби президентські вибори у Фінляндії відбувалися зараз, за Стубба проголосували б 24% респондентів. Його найближчий конкурент, ексміністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, має підтримку 22% фінів.

На третьому місці в опитуванні опинився спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, за якого готові віддати голоси 13% виборців (на три відсоткові пункти більше, ніж у листопаді).

Тоді як підтримка Стубба залишилася більш-менш незмінною з минулого опитування Helsingin Sanomat у листопаді, підтримка Хаавісто зросла на два відсоткові пункти – передусім за рахунок виборців Соціал-демократичної партії.

При цьому Стубб випереджає будь-кого з інших шести опонентів на виборах президента Фінляндії в другому турі, якщо такий відбудеться.

Переважна більшість респондентів (89%) вважають, що вони, ймовірно, проголосують за обраного ними кандидата в першому турі президентських виборів Фінляндії.

Перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться 28 січня, а другий – 11 лютого 2024 року.

Нагадаємо, чинний президент Саулі Нііністьо був переобраний на другий термін у січні 2019 року із понад 62% голосів. Президенти Фінляндії не можуть обіймати посаду більш як два терміни.