У Бельгії торік вилучили рекордну кількість кокаїну

Бельгійська митниця вилучила 116 тонн кокаїну в порту Антверпена в 2023 році, встановивши рекорд другий рік поспіль.

Про це повідомила в середу бельгійська влада, передає "Європейська правда" з посиланням на AP.

Попит на кокаїн стрімко зростає в ЄС, і уряди звинувачують наркоторгівлю у спалахах насильства у великих портових містах, таких як Антверпен, Роттердам у Нідерландах та Марсель у Франції.

Порт Антверпена став головними воротами для латиноамериканських кокаїнових картелів на континент.

Ще п'ять тонн кокаїну було вилучено минулого року в порту Зебрюгге, який є частиною великого порту Антверпен-Брюгге, повідомив міністр фінансів Вінсент Ван Петегем.

"Тисячі співробітників по всій країні доклали максимум зусиль у надзвичайних обставинах минулого року", – сказав міністр.

Ця заява була зроблена на наступний день після того, як 22 людини, в тому числі троє поліцейських, були заарештовані в ході масштабної антинаркотичної операції, спрямованої проти осіб, підозрюваних у контрабанді кокаїну через Антверпен.

За даними бельгійської влади, кількість кокаїну, вилученого у другому за величиною морському порту Європи, зросла з 110 тонн у 2022 році, додавши, що Колумбія, Еквадор і Панама залишаються головними країнами походження.

У Бельгії федеральна влада заявляє, що наркоторгівля швидко проникає в суспільство, оскільки іноземні злочинні організації пустили глибоке коріння в країні, приносячи з собою свої насильницькі і безжальні операції.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині у 2023 році також вилучили рекордну кількість кокаїну.

22 грудня стало відомо, що португальські та іспанські правоохоронці за сприяння Європолу заарештували дев'ятьох підозрюваних у масштабній контрабанді кокаїну з Південної Америки до ЄС, яка діяла з 1980-х років.