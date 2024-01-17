В Бельгии в прошлом году изъяли рекордное количество кокаина в прошлом году

Бельгийская таможня изъяла 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году, установив рекорд второй год подряд.

Об этом сообщили в среду бельгийские власти, передает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Спрос на кокаин стремительно растет в ЕС, и правительства обвиняют наркоторговлю во вспышках насилия в крупных портовых городах, таких как Антверпен, Роттердам в Нидерландах и Марсель во Франции.

Порт Антверпена стал главными воротами для латиноамериканских кокаиновых картелей на континент.

Еще пять тонн кокаина было изъято в прошлом году в порту Зебрюгге, который является частью крупного порта Антверпен-Брюгге, сообщил министр финансов Винсент Ван Петегем.

"Тысячи сотрудников по всей стране приложили максимум усилий в чрезвычайных обстоятельствах прошлого года", – сказал министр.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как 22 человека, в том числе трое полицейских, были арестованы в ходе масштабной антинаркотической операции, направленной против лиц, подозреваемых в контрабанде кокаина через Антверпен.

По данным бельгийских властей, количество кокаина, изъятого во втором по величине морском порту Европы, выросло со 110 тонн в 2022 году, добавив, что Колумбия, Эквадор и Панама остаются главными странами происхождения.

В Бельгии федеральные власти заявляют, что наркоторговля быстро проникает в общество, поскольку иностранные преступные организации пустили глубокие корни в стране, принося с собой свои насильственные и безжалостные операции.

Ранее сообщалось, что в Германии в 2023 году также изъяли рекордное количество кокаина.

22 декабря стало известно, что португальские и испанские правоохранители при содействии Европола арестовали девять подозреваемых в масштабной контрабанде кокаина из Южной Америки в ЕС, которая действовала с 1980-х годов.