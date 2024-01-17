Європарламент розкритикував владу Словаччини за відкат у верховенстві права

Європейський парламент 17 січня ухвалив резолюцію, де критикується здатність влади Словаччини боротися з корупцією та захищати бюджет ЄС у разі ухвалення суперечливої реформи кримінального кодексу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У резолюції, яку підтримали 496 депутатів Європарламенту, висловлюється стурбованість невиправданим прискоренням реформи Кримінального кодексу Словаччини та розпуску Спеціальної прокуратури, яка займається корупційними справами та тяжкими злочинами.

Євродепутати вважають, що ці зміни "загрожують доброчесності судових процесів і підривають боротьбу ЄС проти шахрайства".

Вони також закликають словацький уряд переглянути запропоновані зміни до законодавства про викривачів, оскільки нові правила можуть бути використані для позбавлення їх захисту заднім числом.

У резолюції також висловлюється занепокоєння випадками переслідування громадянського суспільства владою Словаччини, її наміри взяти під контроль суспільне мовлення та атаки проти незалежних ЗМІ.

У грудні уряд словацького прем'єра Роберта Фіцо розпочав процедуру перегляду Кримінального кодексу країни, пом'якшивши покарання за тяжкі злочини та розпустивши Спеціальну прокуратуру. Паралельно почались кадрові зміни в поліції, зокрема щодо слідчих, які займались справами проти оточення Фіцо.

Європейська комісія раніше надіслала лист міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру, а словацька опозиція влаштовує протести.