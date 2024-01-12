У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо

Тисячі людей вийшли напередодні увечері вийшли на вулиці великих міст Словаччини проти планів нового уряду на чолі з прем’єром Робертом Фіцо внести зміни до кримінального законодавства.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

За даними місцевої поліції, на центральній площі Братислави на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб. На протесті в словацькій столиці був присутній один з лідерів опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка.

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"Ви робите ту ж помилку, що і будь-який інший неуспішний диктатор. Ви недооцінюєте прагнення людей до свободи і справедливості", – сказав Шимечка, звертаючись до Фіцо.

Натовп неодноразово скандував: "Мафія, мафія" і "З нас досить Фіцо".

Запропоновані урядом Фіцо зміни включають пропозицію розпустити спеціальну прокуратуру, яка займається серйозними злочинами, такими як хабарництво, організована злочинність та екстремізм.

Раніше Шимечка заявляв, що опозиція налаштована продовжувати протести доти, доки уряд не відкличе "промафіозний пакет".

Намагання прем'єра реформувати законодавство, яке потенційно може порушити норми ЄС, також зазнало різкої критики з боку Брюсселя. Європейська комісія закликала Словаччину не поспішати зі змінами і пригрозила їй судовим розглядом за порушення законодавства.

Європейська комісія раніше надіслала лист міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру.