Плани Словаччини ліквідувати Спеціальну прокуратуру викликають занепокоєння Брюсселя

Європейська комісія надіслала лист міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру.

Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд в інтерв'ю виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Ми попросили словацький уряд поки що не просувати заплановані поправки, і особливо не вдаватися до прискореної процедури без належних і ретельних консультацій із зацікавленими сторонами на національному та європейському рівнях", – заявив Віганд.

Європейська прокуратура також висловила занепокоєння з приводу кроку уряду Роберта Фіцо.

"На основі нашого попереднього аналізу ми стурбовані тим, що деякі із запропонованих поправок до словацького кримінального кодексу більше не гарантуватимуть, що злочини проти бюджету ЄС будуть каратися ефективними, пропорційними і стримуючими кримінальними санкціями в Словаччині", – написала прессекретарка Прокуратури ЄС Тіне Холлевот в електронному листі виданню.

Суперечливі плани уряду Фіцо викликали обурення з боку опозиції, а також президентки Словаччини Зузани Чапутової, яка назвала наміри "дуже прикрим і навіть небезпечним втручанням політичної влади в кадрове забезпечення прокуратури".

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер цього тижня навіть прилетів до Брюсселя, щоб особисто висловити своє занепокоєння Єврокомісії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо представив законопроєкт про ліквідацію Спеціальної прокуратури, що викликало звинувачення в атаці на стандарти верховенства права в цій державі-члені ЄС.

Згідно з документом, уряд Фіцо схвалив проєкт поправок, які ліквідують цю інституцію з 15 січня.

Раніше повідомляли, що Міністерство юстиції Словаччини працює над реформою кримінального кодексу, яка може скоротити терміни перебування в тюрмах за корупцію.