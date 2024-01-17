Европарламент раскритиковал власти Словакии за откат в верховенстве права

Европейский парламент 17 января принял резолюцию, где критикуется способность властей Словакии бороться с коррупцией и защищать бюджет ЕС в случае принятия противоречивой реформы уголовного кодекса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В резолюции, которую поддержали 496 депутатов Европарламента, выражается обеспокоенность неоправданным ускорением реформы Уголовного кодекса Словакии и роспуска Специальной прокуратуры, которая занимается коррупционными делами и тяжкими преступлениями.

Евродепутаты считают, что эти изменения "угрожают добропорядочности судебных процессов и подрывают борьбу ЕС против мошенничества".

Они также призывают словацкое правительство пересмотреть предложенные изменения в законодательство об обличителях, поскольку новые правила могут быть использованы для лишения их защиты задним числом.

В резолюции также выражается обеспокоенность случаями преследования гражданского общества властями Словакии, ее намерения взять под контроль общественное вещание и атаки против независимых СМИ.

В декабре правительство словацкого премьера Роберта Фицо начало процедуру пересмотра Уголовного кодекса страны, смягчив наказание за тяжкие преступления и распустив Специальную прокуратуру. Параллельно начались кадровые изменения в полиции, в частности в отношении следователей, которые занимались делами против окружения Фицо.

Европейская комиссия ранее направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру, а словацкая оппозиция устраивает протесты.